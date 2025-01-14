Team Canguro Fiyatı (CANGURO)
Bugün için canlı Team Canguro (CANGURO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 39.84K USD. CANGURO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Team Canguro Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.51K USD
- Gün içindeki Team Canguro fiyat değişimi +9.56%
- Dolaşımdaki arz: 999.89M USD.
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Gün içerisinde, Team Canguro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Team Canguro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Team Canguro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Team Canguro / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+9.56%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Team Canguro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.83%
+9.56%
-7.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Team Canguro 🦘is the most viral and fastest-growing PFP movement on the planet, rapidly taking over TikTok and other social media worldwide. The origins of Team Canguro 🦘trace back to Spanish-speaking TikTok users who popularized the trend as a way to build community and mutual support. The movement revolves around adopting a kangaroo image as a profile picture (PFP), symbolizing membership in this growing online community. Team Canguro started as a way for users to support each other by engaging with content and creating a shared identity. With hashtags like #teamcanguro 🦘🦘, it has gained widespread attention, evolving from a niche trend into a global phenomenon with millions of supporters on TikTok and beyond. The kangaroo 🦘 image itself originates from a 2014 National Geographic campaign titled "Wildlife Selfies," which showcased animals in human-like scenarios, including the iconic kangaroo taking a selfie. This playful, relatable imagery resonated with people, making the kangaroo a perfect mascot for the movement. For Team Canguro members, the kangaroo 🦘 symbolizes unity, playfulness, and unstoppable energy. It represents their collective identity as a supportive and creative community that "hops" together across social media platforms. Just as kangaroos are known for their leaps and forward momentum, Team Canguro embodies progress, mutual encouragement, and boundless enthusiasm. Join Team Canguro today! Be part of the most exciting movement on the internet! #canguro #teamcanguro 🦘🦘
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