Bugünkü Thank You So Much Fiyatı

Bugünkü Thank You So Much (TYSM) fiyatı $ 0,00000231 olup, son 24 saatte % 1,17 değişim gösterdi. Mevcut TYSM / USD dönüşüm oranı TYSM başına $ 0,00000231 şeklindedir.

Thank You So Much, şu anda piyasa değeri açısından $ 199.451 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 86,40B TYSM şeklindedir. Son 24 saat içinde TYSM, $ 0,00000222 (en düşük) ile $ 0,00000231 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000258 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TYSM, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde +%5,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Thank You So Much (TYSM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 199,45K$ 199,45K $ 199,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 230,84K$ 230,84K $ 230,84K Dolaşım Arzı 86,40B 86,40B 86,40B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Thank You So Much piyasa değeri $ 199,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TYSM arzı 86,40B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 230,84K.