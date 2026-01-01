Bugünkü The BnB Fish Fiyatı

Bugünkü The BnB Fish (YULI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,26 değişim gösterdi. Mevcut YULI / USD dönüşüm oranı YULI başına -- şeklindedir.

The BnB Fish, şu anda piyasa değeri açısından $ 40.176 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B YULI şeklindedir. Son 24 saat içinde YULI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00175429 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YULI, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde -%2,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The BnB Fish (YULI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 40,18K$ 40,18K $ 40,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,18K$ 40,18K $ 40,18K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

