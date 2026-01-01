Bugünkü the face of sarcasm Fiyatı

Bugünkü the face of sarcasm (KAPPA) fiyatı $ 0,00003101 olup, son 24 saatte % 0,44 değişim gösterdi. Mevcut KAPPA / USD dönüşüm oranı KAPPA başına $ 0,00003101 şeklindedir.

the face of sarcasm, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.579 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 668,78M KAPPA şeklindedir. Son 24 saat içinde KAPPA, $ 0,00003027 (en düşük) ile $ 0,00003125 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0059343 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002851 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KAPPA, son bir saatte +%1,06 ve son 7 günde +%5,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

the face of sarcasm (KAPPA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,58K$ 20,58K $ 20,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,58K$ 20,58K $ 20,58K Dolaşım Arzı 668,78M 668,78M 668,78M Toplam Arz 668.784.362,924583 668.784.362,924583 668.784.362,924583

