Bugünkü The Final Quarter Fiyatı

Bugünkü The Final Quarter (Q4) fiyatı $ 0,00001479 olup, son 24 saatte % 8,46 değişim gösterdi. Mevcut Q4 / USD dönüşüm oranı Q4 başına $ 0,00001479 şeklindedir.

The Final Quarter, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.752,7 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,23M Q4 şeklindedir. Son 24 saat içinde Q4, $ 0,00001478 (en düşük) ile $ 0,0000162 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00089243 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001442 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, Q4, son bir saatte -%0,65 ve son 7 günde -%3,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Final Quarter (Q4) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,75K$ 14,75K $ 14,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,75K$ 14,75K $ 14,75K Dolaşım Arzı 998,23M 998,23M 998,23M Toplam Arz 998.229.605,260762 998.229.605,260762 998.229.605,260762

Şu anki The Final Quarter piyasa değeri $ 14,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki Q4 arzı 998,23M olup, toplam arzı 998229605.260762. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,75K.