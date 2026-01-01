Bugünkü The Game Company Fiyatı

Bugünkü The Game Company (GMRT) fiyatı $ 0,00146767 olup, son 24 saatte % 11,69 değişim gösterdi. Mevcut GMRT / USD dönüşüm oranı GMRT başına $ 0,00146767 şeklindedir.

The Game Company, şu anda piyasa değeri açısından $ 473.082 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 322,72M GMRT şeklindedir. Son 24 saat içinde GMRT, $ 0,00146539 (en düşük) ile $ 0,00166201 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,104335 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GMRT, son bir saatte -%0,18 ve son 7 günde -%2,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Game Company (GMRT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 473,08K$ 473,08K $ 473,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Dolaşım Arzı 322,72M 322,72M 322,72M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki The Game Company piyasa değeri $ 473,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GMRT arzı 322,72M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,47M.