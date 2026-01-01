Bugünkü the imperfect coin Fiyatı

Bugünkü the imperfect coin (IMPERFECT) fiyatı $ 0,00002993 olup, son 24 saatte % 1,63 değişim gösterdi. Mevcut IMPERFECT / USD dönüşüm oranı IMPERFECT başına $ 0,00002993 şeklindedir.

the imperfect coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.663 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 991,16M IMPERFECT şeklindedir. Son 24 saat içinde IMPERFECT, $ 0,00002975 (en düşük) ile $ 0,00003042 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00301518 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002884 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IMPERFECT, son bir saatte -%0,80 ve son 7 günde +%2,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

the imperfect coin (IMPERFECT) Piyasa Bilgileri

Şu anki the imperfect coin piyasa değeri $ 29,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IMPERFECT arzı 991,16M olup, toplam arzı 991155162.780156. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,66K.