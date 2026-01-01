Bugünkü The Last Job Fiyatı

Bugünkü The Last Job (QUIT) fiyatı $ 0,00001609 olup, son 24 saatte % 4,13 değişim gösterdi. Mevcut QUIT / USD dönüşüm oranı QUIT başına $ 0,00001609 şeklindedir.

The Last Job, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.904,71 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 989,24M QUIT şeklindedir. Son 24 saat içinde QUIT, $ 0,00001608 (en düşük) ile $ 0,00001674 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00073055 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001608 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QUIT, son bir saatte -%0,65 ve son 7 günde -%14,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Last Job (QUIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,90K$ 15,90K $ 15,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,90K$ 15,90K $ 15,90K Dolaşım Arzı 989,24M 989,24M 989,24M Toplam Arz 989.238.945,974514 989.238.945,974514 989.238.945,974514

