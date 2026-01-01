Bugünkü the most watched egg Fiyatı

Bugünkü the most watched egg (EGG) fiyatı $ 0,00000643 olup, son 24 saatte % 6,15 değişim gösterdi. Mevcut EGG / USD dönüşüm oranı EGG başına $ 0,00000643 şeklindedir.

the most watched egg, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.231,66 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 968,78M EGG şeklindedir. Son 24 saat içinde EGG, $ 0,00000641 (en düşük) ile $ 0,00000685 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0012292 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000641 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EGG, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%5,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

the most watched egg (EGG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,23K$ 6,23K $ 6,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,23K$ 6,23K $ 6,23K Dolaşım Arzı 968,78M 968,78M 968,78M Toplam Arz 968.782.051,811552 968.782.051,811552 968.782.051,811552

Şu anki the most watched egg piyasa değeri $ 6,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EGG arzı 968,78M olup, toplam arzı 968782051.811552. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,23K.