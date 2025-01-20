The Nation Token Fiyatı (NATO)
Bugün için canlı The Nation Token (NATO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.66M USD. NATO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Nation Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.89K USD
- Gün içindeki The Nation Token fiyat değişimi -12.11%
- Dolaşımdaki arz: 1.00T USD.
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Gün içerisinde, The Nation Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Nation Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Nation Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Nation Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-12.11%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel The Nation Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.21%
-12.11%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Nation Token (NATO) represents a groundbreaking experiment in global financial cooperation and decentralization. Our vision is to create a token entirely owned and managed by the global community, devoid of centralized control or team ownership. NATO will be launched on the Base Network to ensure security, scalability, and accessibility for all participants. The ultimate goal of NATO is to empower people worldwide to collaborate and potentially create value through collective action. We will challenge the public to see if the token can reach a value of $0.01 per NATO, driven solely by community activity and engagement. 1. Decentralized Ownership: NATO is designed to be fully decentralized, with no central authority or team controlling its distribution, allocation, or use. 2. Community Experiment: The project challenges the global community to collaborate and organically build value, aiming for the token to reach $0.01 per NATO. 3. Transparency and Trust: By launching on the Base Network and providing open-source smart contracts, we ensure complete transparency in the token's creation and distribution. 4. Empowerment: NATO seeks to empower individuals globally to participate in and influence a decentralized financial ecosystem.
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