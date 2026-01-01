Bugünkü The Orange Era Fiyatı

Bugünkü The Orange Era (ORANGE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,55 değişim gösterdi. Mevcut ORANGE / USD dönüşüm oranı ORANGE başına -- şeklindedir.

The Orange Era, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.352 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,50M ORANGE şeklindedir. Son 24 saat içinde ORANGE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00484745 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORANGE, son bir saatte -%0,65 ve son 7 günde -%0,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Orange Era (ORANGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,35K$ 21,35K $ 21,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,35K$ 21,35K $ 21,35K Dolaşım Arzı 999,50M 999,50M 999,50M Toplam Arz 999.496.979,411603 999.496.979,411603 999.496.979,411603

Şu anki The Orange Era piyasa değeri $ 21,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORANGE arzı 999,50M olup, toplam arzı 999496979.411603. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,35K.