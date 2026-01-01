Bugünkü Thermo Fisher xStock Fiyatı

Bugünkü Thermo Fisher xStock (TMOX) fiyatı $ 582,43 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut TMOX / USD dönüşüm oranı TMOX başına $ 582,43 şeklindedir.

Thermo Fisher xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 201.737 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 346,37 TMOX şeklindedir. Son 24 saat içinde TMOX, $ 582,43 (en düşük) ile $ 582,43 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 608,13 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 464,51 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TMOX, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 201,74K$ 201,74K $ 201,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,77M$ 39,77M $ 39,77M Dolaşım Arzı 346,37 346,37 346,37 Toplam Arz 68.287,51863148104 68.287,51863148104 68.287,51863148104

Şu anki Thermo Fisher xStock piyasa değeri $ 201,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TMOX arzı 346,37 olup, toplam arzı 68287.51863148104. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,77M.