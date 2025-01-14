Theta Network Fiyatı (THETA)
Bugün için canlı Theta Network (THETA) fiyatı, 2.06 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.06B USD. THETA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Theta Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 40.11M USD
- Gün içindeki Theta Network fiyat değişimi -1.92%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
MEXC'deki THETA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, THETA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Theta Network / USD fiyat değişimi, $ -0.040345511634.
Son 30 gün içerisinde, Theta Network / USD fiyat değişimi, $ -0.4280059940.
Son 60 gün içerisinde, Theta Network / USD fiyat değişimi, $ +1.1380006500.
Son 90 gün içerisinde, Theta Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.040345511634
|-1.92%
|30 Gün
|$ -0.4280059940
|-20.77%
|60 Gün
|$ +1.1380006500
|+55.24%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Theta Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.04%
-1.92%
-19.85%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Theta network is a decentralized video streaming network that is powered by blockchain technology. Theta allows users to watch video content and get rewarded with tokens as they share their internet bandwidth and computing resources on a peer-to-peer (P2P) basis. Besides a line-up of institutional investors like Node Capital and DHVC, Theta Network is advised by Steve Chen, co-founder of YouTube, and Justin Kan, co-founder of Twitch. The video streaming services on Theta rely on a distributed network of users who voluntarily contribute their spare bandwidth and computing resources to run Theta’s system, in return for Theta Fuel (TFuel) reward. Theta runs on a modified proof-of-stake consensus mechanism as it has a unique multi-Byzantine Fault Tolerance (BFT) which combines a committee of 20-30 Validator nodes with a second later of thousands of Guardian nodes. This acts to speed up approvals and is faster than traditional proof-of-work networks. Theta’s multi-BFT design achieves a healthy balance between consistency, speed, and decentralization.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 THETA / AUD
A$3.3166
|1 THETA / GBP
￡1.6686
|1 THETA / EUR
€1.9982
|1 THETA / USD
$2.06
|1 THETA / MYR
RM9.2906
|1 THETA / TRY
₺73.0888
|1 THETA / JPY
¥324.038
|1 THETA / RUB
₽211.665
|1 THETA / INR
₹178.4784
|1 THETA / IDR
Rp33,770.4864
|1 THETA / PHP
₱120.7778
|1 THETA / EGP
￡E.104.03
|1 THETA / BRL
R$12.5454
|1 THETA / CAD
C$2.9458
|1 THETA / BDT
৳250.393
|1 THETA / NGN
₦3,193.7828
|1 THETA / UAH
₴87.344
|1 THETA / VES
Bs109.18
|1 THETA / PKR
Rs574.122
|1 THETA / KZT
₸1,093.9836
|1 THETA / THB
฿71.5026
|1 THETA / TWD
NT$68.2272
|1 THETA / CHF
Fr1.8746
|1 THETA / HKD
HK$16.0268
|1 THETA / MAD
.د.م20.7854