Time Capital Markets (TCM) Nedir?

Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).

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Time Capital Markets (TCM) Kaynağı Resmi Websitesi

Time Capital Markets (TCM) Token Ekonomisi

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