Toad Killer Fiyatı ($TOAD)
Bugün için canlı Toad Killer ($TOAD) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.33M USD. $TOAD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Toad Killer Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 74.11K USD
- Gün içindeki Toad Killer fiyat değişimi -19.11%
- Dolaşımdaki arz: 420.69T USD.
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Gün içerisinde, Toad Killer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Toad Killer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Toad Killer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Toad Killer / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-19.11%
|30 Gün
|$ 0
|-38.19%
|60 Gün
|$ 0
|-4.77%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Toad Killer fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.31%
-19.11%
-30.67%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TOAD KILLER ($TOAD) is a cryptocurrency that has been created by a mysterious team of well-known figures in the crypto industry who have a history of the space. The team behind TOAD is unique and they have managed and funded some of the principles of the memetokens space. The goal of $TOAD is to demonstrate to the world that there is only one original project, and as their slogan says: "We already killed a dog" - so frogs and new memecoins are about to end when the king reappears. There's many hints on their launch and website that hint everyone who may be back of this mysterious project, specially when talking about killing dogs. The project has been launched with a stealth approach, much like the successful Shib project, and the team is relying on organic growth, with people discovering it and trying to unravel its mistery. They believe that $TOAD is the determination to create something that stops this new fever and demonstrate all the new meme-devs who is the leader on this area.
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