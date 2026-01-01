Bugünkü ToadzStrategy Fiyatı

Bugünkü ToadzStrategy (TOADSTR) fiyatı $ 0,00037459 olup, son 24 saatte % 1,46 değişim gösterdi. Mevcut TOADSTR / USD dönüşüm oranı TOADSTR başına $ 0,00037459 şeklindedir.

ToadzStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 355.224 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 948,80M TOADSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde TOADSTR, $ 0,00037346 (en düşük) ile $ 0,00038014 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00603401 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00013523 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TOADSTR, son bir saatte -%0,27 ve son 7 günde +%0,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ToadzStrategy (TOADSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 355,22K$ 355,22K $ 355,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 355,22K$ 355,22K $ 355,22K Dolaşım Arzı 948,80M 948,80M 948,80M Toplam Arz 948.803.131,0283461 948.803.131,0283461 948.803.131,0283461

Şu anki ToadzStrategy piyasa değeri $ 355,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOADSTR arzı 948,80M olup, toplam arzı 948803131.0283461. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 355,22K.