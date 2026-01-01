Bugünkü Todin Fiyatı

Bugünkü Todin (TDN) fiyatı $ 0,00054236 olup, son 24 saatte % 6,80 değişim gösterdi. Mevcut TDN / USD dönüşüm oranı TDN başına $ 0,00054236 şeklindedir.

Todin, şu anda piyasa değeri açısından $ 79.475 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 146,17M TDN şeklindedir. Son 24 saat içinde TDN, $ 0,00053414 (en düşük) ile $ 0,00058194 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00443116 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00053414 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TDN, son bir saatte +%0,64 ve son 7 günde -%18,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Todin (TDN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 79,48K$ 79,48K $ 79,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 436,21K$ 436,21K $ 436,21K Dolaşım Arzı 146,17M 146,17M 146,17M Toplam Arz 802.285.308,8540871 802.285.308,8540871 802.285.308,8540871

