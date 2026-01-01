Bugünkü Tokenize Xchange Fiyatı

Bugünkü Tokenize Xchange (TKX) fiyatı $ 1,74 olup, son 24 saatte % 0,69 değişim gösterdi. Mevcut TKX / USD dönüşüm oranı TKX başına $ 1,74 şeklindedir.

Tokenize Xchange, şu anda piyasa değeri açısından $ 139.276.754 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 80,00M TKX şeklindedir. Son 24 saat içinde TKX, $ 1,73 (en düşük) ile $ 1,76 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 50,43 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,111255 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TKX, son bir saatte -%0,32 ve son 7 günde -%1,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tokenize Xchange (TKX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 139,28M$ 139,28M $ 139,28M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 174,10M$ 174,10M $ 174,10M Dolaşım Arzı 80,00M 80,00M 80,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Tokenize Xchange piyasa değeri $ 139,28M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TKX arzı 80,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 174,10M.