TON Station (SOON) Nedir?

TON Station - Premium game distribution platform developed by giants in the gaming industry: SIDUS HEROES and SuperVerse. TON Station offers exclusive access to unique games and content in the Web3 domain that you won’t find elsewhere. Boasting a global outreach, the platform collaborates with the best Web3 gaming studios. With partnerships that include Crypto Banter, Alex Becker, EllioTrades, and others, we bring unparalleled expertise and access to the gaming world.

TON Station (SOON) Kaynağı Resmi Websitesi