Bugünkü TOPBLAST Fiyatı

Bugünkü TOPBLAST (BL4ST) fiyatı $ 0,00006317 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BL4ST / USD dönüşüm oranı BL4ST başına $ 0,00006317 şeklindedir.

TOPBLAST, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.316,58 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M BL4ST şeklindedir. Son 24 saat içinde BL4ST, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01246457 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006046 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BL4ST, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TOPBLAST (BL4ST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,32K$ 6,32K $ 6,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,32K$ 6,32K $ 6,32K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki TOPBLAST piyasa değeri $ 6,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BL4ST arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,32K.