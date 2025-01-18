TOPIA Fiyatı (TOPIA)
Bugün için canlı TOPIA (TOPIA) fiyatı, 0.01964497 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 25.60M USD. TOPIA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TOPIA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 136.07K USD
- Gün içindeki TOPIA fiyat değişimi +1.34%
- Dolaşımdaki arz: 1.30B USD.
MEXC'deki TOPIA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TOPIA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, TOPIA / USD fiyat değişimi, $ +0.00026054.
Son 30 gün içerisinde, TOPIA / USD fiyat değişimi, $ +0.0075152814.
Son 60 gün içerisinde, TOPIA / USD fiyat değişimi, $ +0.0043124441.
Son 90 gün içerisinde, TOPIA / USD fiyat değişimi, $ +0.004400887137608707.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00026054
|+1.34%
|30 Gün
|$ +0.0075152814
|+38.26%
|60 Gün
|$ +0.0043124441
|+21.95%
|90 Gün
|$ +0.004400887137608707
|+28.87%
En güncel TOPIA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.71%
+1.34%
+3.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
## What is HYTOPIA HYTOPIA is a collaborative and independent video game built by various community members at the forefront of Minecraft's modding and third-party games ecosystem for the past decade. HYTOPIA centers around a Minecraft-like game engine and platform that modernizes player and creator experiences. HYTOPIA is developed from scratch in Rust for high performance and seamless play across platforms—PC, Mac, web browser, game consoles, and mobile devices. ## What makes HYTOPIA Unique HYTOPIA is free to play and brings a familiar experience for players through cosmetics, friends lists, chats, and play pages and provides an open development environment, flexible APIs, extensive support for custom content and backward compatibility with existing content, and ready-to-use monetization systems for creators. HYTOPIA is not associated with, endorsed by, or a partner of Minecraft, Mojang, or any related parties. ## History of HYTOPIA ArkDev and Temptranquil co-founded NFT Worlds in October 2021, introducing a blockchain layer to interconnect Minecraft servers. The innovative approach attracted ~100,000 active players in the first three months before Minecraft banned blockchain technology. NFT Worlds rebranded itself as HYTOPIA and is developing its Minecraft-like game engine. ## What's next for HYTOPIA HYTOPIA is nearing beta stages and laying the foundation to (1) support all modern Minecraft versions and protocols quickly, (2) make the onboarding and transition for players frictionless and ensure the lift to use existing creator content is next to nothing, and (3) progressively rollout HYTOPIA-specific features. ## What can $TOPIA be used for $TOPIA Token is the in-game currency for the HYTOPIA ecosystem. $TOPIA enables transactions and trades among players, Worlds, and other interactions and powers the HYTOPIA blockchain. With a limited supply of 5 billion tokens, it helps create a stable, incentive-driven platform for creators and players.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TOPIA / AUD
A$0.0316284017
|1 TOPIA / GBP
￡0.0161088754
|1 TOPIA / EUR
€0.0190556209
|1 TOPIA / USD
$0.01964497
|1 TOPIA / MYR
RM0.088402365
|1 TOPIA / TRY
₺0.6983786835
|1 TOPIA / JPY
¥3.0689372134
|1 TOPIA / RUB
₽2.013609425
|1 TOPIA / INR
₹1.7008615026
|1 TOPIA / IDR
Rp322.0486369968
|1 TOPIA / PHP
₱1.1502129935
|1 TOPIA / EGP
￡E.0.990106488
|1 TOPIA / BRL
R$0.1192449679
|1 TOPIA / CAD
C$0.0282887568
|1 TOPIA / BDT
৳2.386863855
|1 TOPIA / NGN
₦30.5995946211
|1 TOPIA / UAH
₴0.8272496867
|1 TOPIA / VES
Bs1.06082838
|1 TOPIA / PKR
Rs5.4766247366
|1 TOPIA / KZT
₸10.4271571766
|1 TOPIA / THB
฿0.6769656662
|1 TOPIA / TWD
NT$0.6461230633
|1 TOPIA / CHF
Fr0.0178769227
|1 TOPIA / HKD
HK$0.1528378666
|1 TOPIA / MAD
.د.م0.1972354988