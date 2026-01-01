Bugünkü Topless Fiyatı

Bugünkü Topless (TOPLESS) fiyatı $ 0,00001656 olup, son 24 saatte % 10,14 değişim gösterdi. Mevcut TOPLESS / USD dönüşüm oranı TOPLESS başına $ 0,00001656 şeklindedir.

Topless, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.527,29 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,52M TOPLESS şeklindedir. Son 24 saat içinde TOPLESS, $ 0,00001655 (en düşük) ile $ 0,00001843 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00265903 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001655 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TOPLESS, son bir saatte -%1,54 ve son 7 günde -%9,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Topless (TOPLESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,53K$ 16,53K $ 16,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,53K$ 16,53K $ 16,53K Dolaşım Arzı 998,52M 998,52M 998,52M Toplam Arz 998.515.720,776557 998.515.720,776557 998.515.720,776557

Şu anki Topless piyasa değeri $ 16,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOPLESS arzı 998,52M olup, toplam arzı 998515720.776557. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,53K.