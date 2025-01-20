Torus Fiyatı (TORUS)
Bugün için canlı Torus (TORUS) fiyatı, 0.526116 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.39M USD. TORUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Torus Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 462.03K USD
- Gün içindeki Torus fiyat değişimi -24.47%
- Dolaşımdaki arz: 10.25M USD.
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Gün içerisinde, Torus / USD fiyat değişimi, $ -0.1704606453112369.
Son 30 gün içerisinde, Torus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Torus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Torus / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.1704606453112369
|-24.47%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Torus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-13.45%
-24.47%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.
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|1 TORUS / EUR
€0.51033252
|1 TORUS / USD
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₺18.71394612
|1 TORUS / JPY
¥82.08987948
|1 TORUS / RUB
₽54.0321132
|1 TORUS / INR
₹45.55112328
|1 TORUS / IDR
Rp8,624.85107904
|1 TORUS / PHP
₱30.8040918
|1 TORUS / EGP
￡E.26.48467944
|1 TORUS / BRL
R$3.19352412
|1 TORUS / CAD
C$0.75760704
|1 TORUS / BDT
৳63.91783284
|1 TORUS / NGN
₦818.2156032
|1 TORUS / UAH
₴22.1494836
|1 TORUS / VES
Bs28.410264
|1 TORUS / PKR
Rs146.58643992
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₸279.104538
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.د.م5.28220464