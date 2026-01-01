Bugünkü TQQQ xStock Fiyatı

Bugünkü TQQQ xStock (TQQQX) fiyatı $ 105,89 olup, son 24 saatte % 36,98 değişim gösterdi. Mevcut TQQQX / USD dönüşüm oranı TQQQX başına $ 105,89 şeklindedir.

TQQQ xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.662.458 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 25,28K TQQQX şeklindedir. Son 24 saat içinde TQQQX, $ 52,08 (en düşük) ile $ 105,89 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 235,95 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 45,22 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TQQQX, son bir saatte +%0,54 ve son 7 günde -%4,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TQQQ xStock (TQQQX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,66M$ 2,66M $ 2,66M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,02M$ 49,02M $ 49,02M Dolaşım Arzı 25,28K 25,28K 25,28K Toplam Arz 465.482,0440377202 465.482,0440377202 465.482,0440377202

Şu anki TQQQ xStock piyasa değeri $ 2,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TQQQX arzı 25,28K olup, toplam arzı 465482.0440377202. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,02M.