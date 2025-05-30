Tradable NA Rent Financing Platform SSTN Fiyatı (PC0000031)
Bugün için canlı Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) fiyatı, 1,0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 189,50M USD. PC0000031 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Tradable NA Rent Financing Platform SSTN fiyat değişimi -%100,00
- Dolaşımdaki arz: 189,50M USD.
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Gün içerisinde, Tradable NA Rent Financing Platform SSTN / USD fiyat değişimi, $ -189.499.999,0.
Son 30 gün içerisinde, Tradable NA Rent Financing Platform SSTN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tradable NA Rent Financing Platform SSTN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tradable NA Rent Financing Platform SSTN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -189.499.999,0
|-%100,00
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tradable NA Rent Financing Platform SSTN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.
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|1 PC0000031 / VND
₫26.315
|1 PC0000031 / AUD
A$1,55
|1 PC0000031 / GBP
￡0,74
|1 PC0000031 / EUR
€0,88
|1 PC0000031 / USD
$1
|1 PC0000031 / MYR
RM4,24
|1 PC0000031 / TRY
₺39,1
|1 PC0000031 / JPY
¥144,25
|1 PC0000031 / RUB
₽78,4
|1 PC0000031 / INR
₹85,38
|1 PC0000031 / IDR
Rp16.393,44
|1 PC0000031 / KRW
₩1.371,74
|1 PC0000031 / PHP
₱55,62
|1 PC0000031 / EGP
￡E.49,76
|1 PC0000031 / BRL
R$5,65
|1 PC0000031 / CAD
C$1,38
|1 PC0000031 / BDT
৳122,24
|1 PC0000031 / NGN
₦1.589,82
|1 PC0000031 / UAH
₴41,53
|1 PC0000031 / VES
Bs96
|1 PC0000031 / PKR
Rs282,08
|1 PC0000031 / KZT
₸508,64
|1 PC0000031 / THB
฿32,58
|1 PC0000031 / TWD
NT$29,83
|1 PC0000031 / AED
د.إ3,67
|1 PC0000031 / CHF
Fr0,82
|1 PC0000031 / HKD
HK$7,84
|1 PC0000031 / MAD
.د.م9,25
|1 PC0000031 / MXN
$19,32