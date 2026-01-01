Bugünkü Tradescoop by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Tradescoop by Virtuals (SCOOP) fiyatı $ 0,00007913 olup, son 24 saatte % 1,07 değişim gösterdi. Mevcut SCOOP / USD dönüşüm oranı SCOOP başına $ 0,00007913 şeklindedir.

Tradescoop by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 79.193 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SCOOP şeklindedir. Son 24 saat içinde SCOOP, $ 0,0000752 (en düşük) ile $ 0,00007999 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00039027 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004655 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCOOP, son bir saatte +%0,11 ve son 7 günde -%10,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 79,19K$ 79,19K $ 79,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 79,19K$ 79,19K $ 79,19K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Tradescoop by Virtuals piyasa değeri $ 79,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCOOP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 79,19K.