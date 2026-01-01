Bugünkü Transfidelity Fiyatı

Bugünkü Transfidelity (FIDEL) fiyatı $ 0,178939 olup, son 24 saatte % 1,35 değişim gösterdi. Mevcut FIDEL / USD dönüşüm oranı FIDEL başına $ 0,178939 şeklindedir.

Transfidelity, şu anda piyasa değeri açısından $ 178.810 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00M FIDEL şeklindedir. Son 24 saat içinde FIDEL, $ 0,173795 (en düşük) ile $ 0,181396 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,8633 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,164483 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FIDEL, son bir saatte -%0,18 ve son 7 günde +%1,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Transfidelity (FIDEL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 178,81K$ 178,81K $ 178,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 178,81K$ 178,81K $ 178,81K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

