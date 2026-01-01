Bugünkü TrendBot Fiyatı

Bugünkü TrendBot (TRENDBOT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut TRENDBOT / USD dönüşüm oranı TRENDBOT başına -- şeklindedir.

TrendBot, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.169,35 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B TRENDBOT şeklindedir. Son 24 saat içinde TRENDBOT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02383769 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRENDBOT, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TrendBot (TRENDBOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,17K$ 14,17K $ 14,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,17K$ 14,17K $ 14,17K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

