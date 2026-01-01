Bugünkü TriasLab Fiyatı

Bugünkü TriasLab (TRIAS) fiyatı $ 0,231019 olup, son 24 saatte % 3,54 değişim gösterdi. Mevcut TRIAS / USD dönüşüm oranı TRIAS başına $ 0,231019 şeklindedir.

TriasLab, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.310.193 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00M TRIAS şeklindedir. Son 24 saat içinde TRIAS, $ 0,192503 (en düşük) ile $ 0,237243 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 31,7 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,192503 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRIAS, son bir saatte +%4,52 ve son 7 günde -%78,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TriasLab (TRIAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,31M$ 2,31M $ 2,31M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,31M$ 2,31M $ 2,31M Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki TriasLab piyasa değeri $ 2,31M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRIAS arzı 10,00M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,31M.