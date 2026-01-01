Bugünkü TRISK Fiyatı

Bugünkü TRISK (TRISK) fiyatı $ 0,00007792 olup, son 24 saatte % 1,94 değişim gösterdi. Mevcut TRISK / USD dönüşüm oranı TRISK başına $ 0,00007792 şeklindedir.

TRISK, şu anda piyasa değeri açısından $ 77.899 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B TRISK şeklindedir. Son 24 saat içinde TRISK, $ 0,00007497 (en düşük) ile $ 0,00007806 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00019327 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007497 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRISK, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde -%3,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TRISK (TRISK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 77,90K$ 77,90K $ 77,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 77,90K$ 77,90K $ 77,90K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki TRISK piyasa değeri $ 77,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRISK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 77,90K.