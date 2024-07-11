Trump Derangement Syndrome Fiyatı (TDS)
Bugün için canlı Trump Derangement Syndrome (TDS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 865.32K USD. TDS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Trump Derangement Syndrome Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 81.93K USD
- Gün içindeki Trump Derangement Syndrome fiyat değişimi +42.32%
- Dolaşımdaki arz: 999.99M USD.
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Gün içerisinde, Trump Derangement Syndrome / USD fiyat değişimi, $ +0.00025729.
Son 30 gün içerisinde, Trump Derangement Syndrome / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Trump Derangement Syndrome / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Trump Derangement Syndrome / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00025729
|+42.32%
|30 Gün
|$ 0
|+10.21%
|60 Gün
|$ 0
|-89.34%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Trump Derangement Syndrome fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+15.87%
+42.32%
-38.42%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Trump Derangement Syndrome is a mental condition in which a person has been driven effectively insane due to their dislike of Donald Trump. TDS has existed since 2015, this token is a representation of the new and revitalized memetics of another Trump Presidency. The election has been settled but the condition is now on the rise. Get diagnosed. This is a Four Year Meme. Launched with Pump.Fun on 11/07/2024
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