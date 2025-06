Tuggin (TUGGIN) Nedir?

A call to action for all ETH chads to channel their primal energy and start $TUGGIN it for the entire blockchain. Let the soy boys cry over the Trump and Elon beef. We'll use it as lube while we tug our shit to new ATHs and help return ETH to it's former glory! The $TUGGIN community thrives on memes, testosterone, and unstoppable bullish energy. This is not for the faint of heart. This is for those who wake up, load up the ETH chart, and ask themselves, “Am I tugging hard enough today?”

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tuggin (TUGGIN) Kaynağı Resmi Websitesi