Typus Fiyatı (TYPUS)
Bugün için canlı Typus (TYPUS) fiyatı, 0.056825 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.36M USD. TYPUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Typus Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.08K USD
- Gün içindeki Typus fiyat değişimi -1.97%
- Dolaşımdaki arz: 200.00M USD.
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Gün içerisinde, Typus / USD fiyat değişimi, $ -0.00114573532948547.
Son 30 gün içerisinde, Typus / USD fiyat değişimi, $ +0.0073213443.
Son 60 gün içerisinde, Typus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Typus / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00114573532948547
|-1.97%
|30 Gün
|$ +0.0073213443
|+12.88%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Typus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.24%
-1.97%
-26.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation.
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|1 TYPUS / AUD
A$0.09148825
|1 TYPUS / GBP
￡0.04602825
|1 TYPUS / EUR
€0.05512025
|1 TYPUS / USD
$0.056825
|1 TYPUS / MYR
RM0.25628075
|1 TYPUS / TRY
₺2.016151
|1 TYPUS / JPY
¥8.9385725
|1 TYPUS / RUB
₽5.83876875
|1 TYPUS / INR
₹4.923318
|1 TYPUS / IDR
Rp931.557228
|1 TYPUS / PHP
₱3.33164975
|1 TYPUS / EGP
￡E.2.8696625
|1 TYPUS / BRL
R$0.34606425
|1 TYPUS / CAD
C$0.08125975
|1 TYPUS / BDT
৳6.90707875
|1 TYPUS / NGN
₦88.1003435
|1 TYPUS / UAH
₴2.40938
|1 TYPUS / VES
Bs3.011725
|1 TYPUS / PKR
Rs15.8371275
|1 TYPUS / KZT
₸30.1774845
|1 TYPUS / THB
฿1.970691
|1 TYPUS / TWD
NT$1.88147575
|1 TYPUS / CHF
Fr0.05171075
|1 TYPUS / HKD
HK$0.4420985
|1 TYPUS / MAD
.د.م0.57336425