UBS USD Money Market Investment Fund Token Fiyatı (UMINT)
Bugün için canlı UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) fiyatı, 100.79 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.08K USD. UMINT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
UBS USD Money Market Investment Fund Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki UBS USD Money Market Investment Fund Token fiyat değişimi +0.01%
- Dolaşımdaki arz: 100.00 USD.
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Gün içerisinde, UBS USD Money Market Investment Fund Token / USD fiyat değişimi, $ +0.012.
Son 30 gün içerisinde, UBS USD Money Market Investment Fund Token / USD fiyat değişimi, $ +0.3713708340.
Son 60 gün içerisinde, UBS USD Money Market Investment Fund Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, UBS USD Money Market Investment Fund Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.012
|+0.01%
|30 Gün
|$ +0.3713708340
|+0.37%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel UBS USD Money Market Investment Fund Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
0.00%
+0.01%
+0.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.
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|1 UMINT / AUD
A$162.2719
|1 UMINT / GBP
￡82.6478
|1 UMINT / EUR
€97.7663
|1 UMINT / USD
$100.79
|1 UMINT / MYR
RM453.555
|1 UMINT / TRY
₺3,577.0371
|1 UMINT / JPY
¥15,901.6383
|1 UMINT / RUB
₽10,406.5675
|1 UMINT / INR
₹8,720.3508
|1 UMINT / IDR
Rp1,652,294.8176
|1 UMINT / PHP
₱5,920.4046
|1 UMINT / EGP
￡E.5,083.8476
|1 UMINT / BRL
R$611.7953
|1 UMINT / CAD
C$144.1297
|1 UMINT / BDT
৳12,259.0877
|1 UMINT / NGN
₦156,505.7041
|1 UMINT / UAH
₴4,264.4249
|1 UMINT / VES
Bs5,341.87
|1 UMINT / PKR
Rs28,114.3626
|1 UMINT / KZT
₸53,497.3162
|1 UMINT / THB
฿3,498.4209
|1 UMINT / TWD
NT$3,325.0621
|1 UMINT / CHF
Fr91.7189
|1 UMINT / HKD
HK$784.1462
|1 UMINT / MAD
.د.م1,014.9553