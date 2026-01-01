Bugünkü Unbagging The Ocean Fiyatı

Bugünkü Unbagging The Ocean (UNBAGGED) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 30,90 değişim gösterdi. Mevcut UNBAGGED / USD dönüşüm oranı UNBAGGED başına -- şeklindedir.

Unbagging The Ocean, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.291 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,45M UNBAGGED şeklindedir. Son 24 saat içinde UNBAGGED, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UNBAGGED, son bir saatte +%3,75 ve son 7 günde +%23,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,29K$ 27,29K $ 27,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,29K$ 27,29K $ 27,29K Dolaşım Arzı 998,45M 998,45M 998,45M Toplam Arz 998.453.960,3734126 998.453.960,3734126 998.453.960,3734126

