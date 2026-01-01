Bugünkü Uncap USD Fiyatı

Bugünkü Uncap USD (USDU) fiyatı $ 1.001 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut USDU / USD dönüşüm oranı USDU başına $ 1.001 şeklindedir.

Uncap USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 477,121 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 476.60K USDU şeklindedir. Son 24 saat içinde USDU, $ 1.001 (en düşük) ile $ 1.001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1.004 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.999058 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDU, son bir saatte -0.01% ve son 7 günde -0.00% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Uncap USD (USDU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 477.12K$ 477.12K $ 477.12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 477.12K$ 477.12K $ 477.12K Dolaşım Arzı 476.60K 476.60K 476.60K Toplam Arz 476,602.6089125777 476,602.6089125777 476,602.6089125777

Şu anki Uncap USD piyasa değeri $ 477.12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDU arzı 476.60K olup, toplam arzı 476602.6089125777. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 477.12K.