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UNCX Network Fiyatı (UNCX)

USD

UNCX Network (UNCX) Canlı Fiyat Grafiği

$284.09
$284.09$284.09
+0.30%(1D)

Bugünkü UNCX Network (UNCX) Fiyatı

Bugün için canlı UNCX Network (UNCX) fiyatı, 284.09 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.27M USD. UNCX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
UNCX Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 69.78K USD
- Gün içindeki UNCX Network fiyat değişimi +0.39%
- Dolaşımdaki arz: 36.16K USD.

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USD Bazında UNCX Network (UNCX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, UNCX Network / USD fiyat değişimi, $ +1.099.
Son 30 gün içerisinde, UNCX Network / USD fiyat değişimi, $ -8.9676133490.
Son 60 gün içerisinde, UNCX Network / USD fiyat değişimi, $ -1.1324963760.
Son 90 gün içerisinde, UNCX Network / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1.099+0.39%
30 Gün$ -8.9676133490-3.15%
60 Gün$ -1.1324963760-0.39%
90 Gün$ 0--

UNCX Network (UNCX) Fiyat Analizi

En güncel UNCX Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 270.48
$ 270.48$ 270.48

$ 294.7
$ 294.7$ 294.7

$ 1,112.13
$ 1,112.13$ 1,112.13

+0.21%

+0.39%

-9.79%

UNCX Network (UNCX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10.27M
$ 10.27M$ 10.27M

$ 69.78K
$ 69.78K$ 69.78K

36.16K
36.16K 36.16K

UNCX Network (UNCX) Nedir?

UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

UNCX Network (UNCX) Kaynağı

Resmi Websitesi

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UNCX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UNCX / AUD
A$457.3849
1 UNCX / GBP
230.1129
1 UNCX / EUR
275.5673
1 UNCX / USD
$284.09
1 UNCX / MYR
RM1,281.2459
1 UNCX / TRY
10,079.5132
1 UNCX / JPY
¥44,687.357
1 UNCX / RUB
29,190.2475
1 UNCX / INR
24,613.5576
1 UNCX / IDR
Rp4,657,212.3696
1 UNCX / PHP
16,656.1967
1 UNCX / EGP
￡E.14,346.545
1 UNCX / BRL
R$1,730.1081
1 UNCX / CAD
C$406.2487
1 UNCX / BDT
34,531.1395
1 UNCX / NGN
440,447.4542
1 UNCX / UAH
12,045.416
1 UNCX / VES
Bs15,056.77
1 UNCX / PKR
Rs79,175.883
1 UNCX / KZT
150,868.8354
1 UNCX / THB
฿9,852.2412
1 UNCX / TWD
NT$9,406.2199
1 UNCX / CHF
Fr258.5219
1 UNCX / HKD
HK$2,210.2202
1 UNCX / MAD
.د.م2,866.4681