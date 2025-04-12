Unit Ethereum Logosu

Unit Ethereum Fiyatı (UETH)

USD

Unit Ethereum (UETH) Canlı Fiyat Grafiği

$1,581.46
$1,581.46$1,581.46
+4.40%(1D)

Bugünkü Unit Ethereum (UETH) Fiyatı

Bugün için canlı Unit Ethereum (UETH) fiyatı, 1,581.84 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 868.12K USD. UETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Unit Ethereum Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Unit Ethereum fiyat değişimi +4.49%
- Dolaşımdaki arz: 541.93 USD.

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USD Bazında Unit Ethereum (UETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Unit Ethereum / USD fiyat değişimi, $ +67.92.
Son 30 gün içerisinde, Unit Ethereum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Unit Ethereum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Unit Ethereum / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +67.92+4.49%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Unit Ethereum (UETH) Fiyat Analizi

En güncel Unit Ethereum fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,506.57
$ 1,506.57$ 1,506.57

$ 1,593.32
$ 1,593.32$ 1,593.32

$ 1,955.36
$ 1,955.36$ 1,955.36

+1.09%

+4.49%

-13.49%

Unit Ethereum (UETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 868.12K
$ 868.12K$ 868.12K

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541.93
541.93 541.93

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Unit Ethereum (UETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

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UETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UETH / VND
40,559,959.44
1 UETH / AUD
A$2,515.1256
1 UETH / GBP
1,202.1984
1 UETH / EUR
1,392.0192
1 UETH / USD
$1,581.84
1 UETH / MYR
RM6,991.7328
1 UETH / TRY
60,204.8304
1 UETH / JPY
¥227,895.6888
1 UETH / RUB
131,656.5432
1 UETH / INR
136,212.2424
1 UETH / IDR
Rp26,810,843.436
1 UETH / KRW
2,246,924.628
1 UETH / PHP
90,117.4248
1 UETH / EGP
￡E.81,195.8472
1 UETH / BRL
R$9,253.764
1 UETH / CAD
C$2,182.9392
1 UETH / BDT
192,241.0152
1 UETH / NGN
2,526,894.4896
1 UETH / UAH
65,488.176
1 UETH / VES
Bs112,310.64
1 UETH / PKR
Rs443,579.5728
1 UETH / KZT
817,479.0936
1 UETH / THB
฿52,960.0032
1 UETH / TWD
NT$51,156.7056
1 UETH / AED
د.إ5,805.3528
1 UETH / CHF
Fr1,281.2904
1 UETH / HKD
HK$12,259.26
1 UETH / MAD
.د.م14,711.112
1 UETH / MXN
$32,063.8968