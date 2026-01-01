Bugünkü Unit Plasma Fiyatı

Bugünkü Unit Plasma (UXPL) fiyatı $ 0,16915 olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut UXPL / USD dönüşüm oranı UXPL başına $ 0,16915 şeklindedir.

Unit Plasma, şu anda piyasa değeri açısından $ 60.905.749 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 360,06M UXPL şeklindedir. Son 24 saat içinde UXPL, $ 0,159117 (en düşük) ile $ 0,172809 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,57 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,115164 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UXPL, son bir saatte -%1,33 ve son 7 günde +%20,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Unit Plasma (UXPL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 60,91M$ 60,91M $ 60,91M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,69B$ 1,69B $ 1,69B Dolaşım Arzı 360,06M 360,06M 360,06M Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Unit Plasma piyasa değeri $ 60,91M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UXPL arzı 360,06M olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,69B.