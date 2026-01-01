Bugünkü UNITE THE KINGDOM Fiyatı

Bugünkü UNITE THE KINGDOM (UTK) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 7,82 değişim gösterdi. Mevcut UTK / USD dönüşüm oranı UTK başına -- şeklindedir.

UNITE THE KINGDOM, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.342,28 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 823,69M UTK şeklindedir. Son 24 saat içinde UTK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00486993 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UTK, son bir saatte -- ve son 7 günde -%5,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

UNITE THE KINGDOM (UTK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,34K$ 13,34K $ 13,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,34K$ 13,34K $ 13,34K Dolaşım Arzı 823,69M 823,69M 823,69M Toplam Arz 823.692.249,3350562 823.692.249,3350562 823.692.249,3350562

