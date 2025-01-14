Universal Operating System Fiyatı ($UOS)
Bugün için canlı Universal Operating System ($UOS) fiyatı, 0.00753224 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.51M USD. $UOS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Universal Operating System Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 756.98K USD
- Gün içindeki Universal Operating System fiyat değişimi +38.38%
- Dolaşımdaki arz: 999.94M USD.
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Gün içerisinde, Universal Operating System / USD fiyat değişimi, $ +0.00208905.
Son 30 gün içerisinde, Universal Operating System / USD fiyat değişimi, $ +0.2112188910.
Son 60 gün içerisinde, Universal Operating System / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Universal Operating System / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00208905
|+38.38%
|30 Gün
|$ +0.2112188910
|+2,804.20%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Universal Operating System fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.21%
+38.38%
-35.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Universal Operating System ($UOS) is a blockchain project designed to integrate human creativity with AI capabilities in a decentralized framework. Launched on November 18, 2024, $UOS aims to empower users to interact with AI agents, contribute to their development, and participate in a shared ecosystem. The project explores innovative applications such as autonomous AI swarms to create memecoins and other intelligent agents, offering both creative and practical solutions. With 1,670 holders and a growing Discord community of over 250 members, $UOS represents a collaborative approach to shaping the future of decentralized AI.
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|1 $UOS / AUD
A$0.0121269064
|1 $UOS / GBP
￡0.0061764368
|1 $UOS / EUR
€0.0073062728
|1 $UOS / USD
$0.00753224
|1 $UOS / MYR
RM0.03389508
|1 $UOS / TRY
₺0.2673191976
|1 $UOS / JPY
¥1.1883615048
|1 $UOS / RUB
₽0.77770378
|1 $UOS / INR
₹0.6518400496
|1 $UOS / IDR
Rp123.4793245056
|1 $UOS / PHP
₱0.4424437776
|1 $UOS / EGP
￡E.0.3799261856
|1 $UOS / BRL
R$0.0457206968
|1 $UOS / CAD
C$0.0107711032
|1 $UOS / BDT
৳0.9161463512
|1 $UOS / NGN
₦11.6959869496
|1 $UOS / UAH
₴0.3186890744
|1 $UOS / VES
Bs0.39920872
|1 $UOS / PKR
Rs2.1010430256
|1 $UOS / KZT
₸3.9979623472
|1 $UOS / THB
฿0.2616700176
|1 $UOS / TWD
NT$0.2484132752
|1 $UOS / CHF
Fr0.0068543384
|1 $UOS / HKD
HK$0.0586008272
|1 $UOS / MAD
.د.م0.0758496568