Bugünkü UNO Fiyatı

Bugünkü UNO (UNO) fiyatı $ 1,019 olup, son 24 saatte % 1,98 değişim gösterdi. Mevcut UNO / USD dönüşüm oranı UNO başına $ 1,019 şeklindedir.

UNO, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.607,37 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 15,31K UNO şeklindedir. Son 24 saat içinde UNO, $ 0,998319 (en düşük) ile $ 1,02 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,27 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,502259 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UNO, son bir saatte +%0,34 ve son 7 günde +%1,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

UNO (UNO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,61K$ 15,61K $ 15,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,61K$ 15,61K $ 15,61K Dolaşım Arzı 15,31K 15,31K 15,31K Toplam Arz 15.311,5318328313 15.311,5318328313 15.311,5318328313

Şu anki UNO piyasa değeri $ 15,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UNO arzı 15,31K olup, toplam arzı 15311.5318328313. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,61K.