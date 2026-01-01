Bugünkü Unstable Cult Fiyatı

Bugünkü Unstable Cult (USC) fiyatı $ 0,00229806 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut USC / USD dönüşüm oranı USC başına $ 0,00229806 şeklindedir.

Unstable Cult, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.298.061 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B USC şeklindedir. Son 24 saat içinde USC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01506928 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00229806 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USC, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Unstable Cult (USC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,30M$ 2,30M $ 2,30M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,30M$ 2,30M $ 2,30M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Unstable Cult piyasa değeri $ 2,30M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,30M.