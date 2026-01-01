Bugünkü UPVEMBER Fiyatı

Bugünkü UPVEMBER (UPVEMBER) fiyatı $ 0,00001375 olup, son 24 saatte % 20,93 değişim gösterdi. Mevcut UPVEMBER / USD dönüşüm oranı UPVEMBER başına $ 0,00001375 şeklindedir.

UPVEMBER, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.646,63 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,50M UPVEMBER şeklindedir. Son 24 saat içinde UPVEMBER, $ 0,00001116 (en düşük) ile $ 0,00001437 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00048151 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000761 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UPVEMBER, son bir saatte +%0,29 ve son 7 günde +%31,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

UPVEMBER (UPVEMBER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,65K$ 13,65K $ 13,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,65K$ 13,65K $ 13,65K Dolaşım Arzı 997,50M 997,50M 997,50M Toplam Arz 997.500.000,0 997.500.000,0 997.500.000,0

