US Degen Index 6900 Fiyatı (DXY)
Bugün için canlı US Degen Index 6900 (DXY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 689.79K USD. DXY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
US Degen Index 6900 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.52K USD
- Gün içindeki US Degen Index 6900 fiyat değişimi -6.46%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, US Degen Index 6900 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, US Degen Index 6900 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, US Degen Index 6900 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, US Degen Index 6900 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-6.46%
|30 Gün
|$ 0
|-48.24%
|60 Gün
|$ 0
|+85.66%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel US Degen Index 6900 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-10.51%
-6.46%
-34.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.
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