Bugünkü USD CoinVertible Fiyatı

Bugünkü USD CoinVertible (USDCV) fiyatı $ 0,9999 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut USDCV / USD dönüşüm oranı USDCV başına $ 0,9999 şeklindedir.

USD CoinVertible, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.280.191 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,28M USDCV şeklindedir. Son 24 saat içinde USDCV, $ 0,999588 (en düşük) ile $ 1,0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,13 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,978779 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDCV, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%0,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

USD CoinVertible (USDCV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,28M$ 8,28M $ 8,28M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,28M$ 8,28M $ 8,28M Dolaşım Arzı 8,28M 8,28M 8,28M Toplam Arz 8.281.300,0 8.281.300,0 8.281.300,0

