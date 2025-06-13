Usual ETH Fiyatı (ETH0)
Bugün için canlı Usual ETH (ETH0) fiyatı, 2.493,22 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3,73M USD. ETH0 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Usual ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Usual ETH fiyat değişimi -%8,44
- Dolaşımdaki arz: 1,49K USD.
MEXC'deki ETH0 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ETH0 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Usual ETH / USD fiyat değişimi, $ -230,01186342961.
Son 30 gün içerisinde, Usual ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Usual ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Usual ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -230,01186342961
|-%8,44
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Usual ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,46
-%8,44
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ETH0 / VND
₫65.609.084,3
|1 ETH0 / AUD
A$3.839,5588
|1 ETH0 / GBP
￡1.820,0506
|1 ETH0 / EUR
€2.144,1692
|1 ETH0 / USD
$2.493,22
|1 ETH0 / MYR
RM10.546,3206
|1 ETH0 / TRY
₺98.282,7324
|1 ETH0 / JPY
¥356.829,6464
|1 ETH0 / RUB
₽199.457,6
|1 ETH0 / INR
₹214.267,3268
|1 ETH0 / IDR
Rp40.872.452,4768
|1 ETH0 / KRW
₩3.401.375,385
|1 ETH0 / PHP
₱139.346,0658
|1 ETH0 / EGP
￡E.124.087,5594
|1 ETH0 / BRL
R$13.787,5066
|1 ETH0 / CAD
C$3.390,7792
|1 ETH0 / BDT
৳305.569,0432
|1 ETH0 / NGN
₦3.847.537,104
|1 ETH0 / UAH
₴103.668,0876
|1 ETH0 / VES
Bs249.322
|1 ETH0 / PKR
Rs705.082,616
|1 ETH0 / KZT
₸1.277.899,911
|1 ETH0 / THB
฿80.780,328
|1 ETH0 / TWD
NT$73.525,0578
|1 ETH0 / AED
د.إ9.150,1174
|1 ETH0 / CHF
Fr1.994,576
|1 ETH0 / HKD
HK$19.546,8448
|1 ETH0 / MAD
.د.م22.763,0986
|1 ETH0 / MXN
$47.371,18