Bugünkü V2EX Fiyatı

Bugünkü V2EX (V2EX) fiyatı $ 0,00242412 olup, son 24 saatte % 0,72 değişim gösterdi. Mevcut V2EX / USD dönüşüm oranı V2EX başına $ 0,00242412 şeklindedir.

V2EX, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.424.274 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M V2EX şeklindedir. Son 24 saat içinde V2EX, $ 0,00238079 (en düşük) ile $ 0,00244281 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01572952 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0022273 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, V2EX, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde +%4,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

V2EX (V2EX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,42M$ 2,42M $ 2,42M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,42M$ 2,42M $ 2,42M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.227,45239 999.999.227,45239 999.999.227,45239

Şu anki V2EX piyasa değeri $ 2,42M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki V2EX arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999227.45239. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,42M.