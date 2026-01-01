Bugünkü Valentine Fiyatı

Bugünkü Valentine (VALENTINE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,59 değişim gösterdi. Mevcut VALENTINE / USD dönüşüm oranı VALENTINE başına -- şeklindedir.

Valentine, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.654 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B VALENTINE şeklindedir. Son 24 saat içinde VALENTINE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00451876 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VALENTINE, son bir saatte +%0,18 ve son 7 günde -%10,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Valentine (VALENTINE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,65K$ 39,65K $ 39,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,65K$ 39,65K $ 39,65K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Valentine piyasa değeri $ 39,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VALENTINE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,65K.