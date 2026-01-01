Bugünkü Valentine Michael Smith Fiyatı

Bugünkü Valentine Michael Smith (VALENTINE) fiyatı $ 0,0000134 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut VALENTINE / USD dönüşüm oranı VALENTINE başına $ 0,0000134 şeklindedir.

Valentine Michael Smith, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.356,22 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 921,88M VALENTINE şeklindedir. Son 24 saat içinde VALENTINE, $ 0,00001339 (en düşük) ile $ 0,00001347 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00057746 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001282 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VALENTINE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Valentine Michael Smith (VALENTINE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,36K$ 12,36K $ 12,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,36K$ 12,36K $ 12,36K Dolaşım Arzı 921,88M 921,88M 921,88M Toplam Arz 921.875.725,7284052 921.875.725,7284052 921.875.725,7284052

Şu anki Valentine Michael Smith piyasa değeri $ 12,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VALENTINE arzı 921,88M olup, toplam arzı 921875725.7284052. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,36K.